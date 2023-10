Amsterdam Pirates op achterstand in Holland Series dankzij derde nederlaag op rij

De Amsterdam Pirates hebben vanavond slechte zaken gedaan in de strijd om de landstitel honkbal. In de vijfde wedstrijd van de Holland Series werd op bezoek bij Neptunus in Rotterdam met 2-1 verloren. Met nog twee wedstrijden te gaan in de best-of-seven series staat Neptunus nu met 3-2 voor.

Het winnende punt van Neptunus kwam pas in de gelijkmakende negende slagbeurt. Door een rake honkslag van Tony Krueger kon John Polonius vanaf het derde honk over de thuisplaat komen namens de Rotterdammers.

Pirates had al vanaf de eerste inning een 1-0 voorsprong genomen dankzij een punt van Roelie Henrique. Pas in de zevende slagbeurt kwam Neptunus langszij. Opvallend was dat bij Amsterdam Pim Vijfvinkel de gehele wedstrijd op de heuvel stond als pitcher.

Beslissing valt dit weekend

De nederlaag betekent voor Amsterdam de derde op rij en hierdoor heeft Neptunus een 2-0-achterstand omgebogen tot een 2-3 voorsprong. Zaterdag kan in Amsterdam de beslissing vallen in de Holland Series als Neptunus wederom weet te winnen. Wint Pirates, dan is zondag in Rotterdam de allesbeslissende zevende wedstrijd.