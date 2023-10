Hoorn krijgt kinderburgemeester en kindergemeenteraad

De raadsleden in Hoorn hebben na de verkiezingen in 2022 uitgesproken dat het welzijn van de jeugd in de gemeente een prioriteit is. Daarna zijn zeven politieke partijen aan de slag gegaan om met een gedegen plan te komen. Ze willen namelijk dat er niet alleen over kinderen gepraat wordt, maar ook met ze.



“Op educatieve wijze laten we kinderen kennismaken met het bestuur van de stad. Zo leren ze hoe politiek en democratie werkt. Tot slot dient dit project als een mooie kweekvijver voor toekomstig politiek talent”, aldus René Assendelft, wethouder onderwijs.

Kindergemeenraad

Leerlingen van groep 7 kunnen toetreden tot de kindergemeenteraad. Alle scholen binnen Blokker, Zwaag en Hoorn worden gevraagd om een kandidaat te leveren voor de raad of burgemeester. Vanaf elk nieuw schooljaar zal er een nieuwe raad worden geïnstalleerd voor en door de nieuwe lichting leerlingen van groep 7. Toestemming van ouders is wel nodig voor deelname.