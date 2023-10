Overleden man (60) onder verdachte omstandigheden aangetroffen in IJmuiden

De politie heeft gisteren het lichaam van een 60-jarige man gevonden in een woning aan de Sam Vlessinghof. Het is niet duidelijk hoe de man is omgekomen, wel spreekt de politie van verdachte omstandigheden.

Foto: Politie stock agent algemeen wapen - AT5 / Luuk Koenen

Omdat de politie de man onder verdachte omstandigheden aantrof, is meteen een Team Grootschalig Onderzoek opgezet. Daarbij werkt de politie nauw samen met het Openbaar Ministerie bij complexe onderzoeken. De 60-jarige werd aangetroffen na een melding over een reanimatie, die maandagmiddag rond 16.00 uur binnenkwam. Het is op dit moment nog onduidelijk hoe de man om het leven is gekomen, schrijft de politie.