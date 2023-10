Auto te water door botsing, omstanders trekken bestuurder op de kant

In Heemstede zijn vanavond meerdere auto's op elkaar gebotst. Een auto kwam door die botsing in het water terecht. De bestuurder van de auto is door omstanders uit het water gehaald.

Het ongeluk gebeurde rond 17.00 uur op de Leidsevaartweg in Heemstede. Bij de botsing kwam één auto in het water terecht, de andere auto's bleven op de weg. Omstanders zijn het water ingesprongen om de vrouw uit haar auto te bevrijden. Ze is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

Over de oorzaak van het ongeluk is nog niks bekend. De auto ligt nog in het water en zal later door de brandweer uit het water worden getakeld.