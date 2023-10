Corporaties vrezen opnieuw verkoop sociale huurwoningen, Amsterdam vraagt Rijk om hulp

Woningcorporaties vrezen dat ze ook de komende jaren sociale huurwoningen moeten blijven verkopen om de bouw van nieuwe woningen te kunnen bekostigen. Dat is te lezen in een brandbrief van de corporaties, de gemeente en huurders.

Uit een doorrekening van financieel bureau Ortec blijkt namelijk dat de corporaties de bouw van 10.968 nieuwe woningen in de komende vier jaar nauwelijks kunnen betalen. Daarvoor zijn de huurinkomsten op dit moment te laag, zeggen de corporaties.

Bovendien hebben ze niet alleen te maken met een woningtekort, maar ook met woningen die verduurzaamd moeten worden, benadrukken ze in de brief.

Omdat de huren niet omhoog kunnen, zit er volgens de corporaties mogelijk niets anders op dan het verkopen van sociale huurwoningen of het lenen van geld. "Amsterdam heeft de grootste opgave in het wegwerken van de E-F-G-labels en het woningtekort en de nieuwbouwopgave hier ook het grootst."

Gevoelig

"Corporaties houden het aantal verkopen zo laag als mogelijk en stellen voor de verkoop flink bij te stellen in de gebieden met beperkt corporatiebezit", beloven de bedrijven. "Maar zonder verkoop zijn de enorme investeringsopgaven in Amsterdam onhaalbaar."

Voor de gemeente ligt de verkoop van sociale huurwoningen gevoelig. In 2019 werd er met de woningcorporaties afgesproken om daar terughoudend mee te zijn. Nadat de verkoop van 140 sociale huurwoningen op het Entrepotdok op de valreep niet doorging, gaf Wethouder Zita Pels (Wonen) aan dat ze vindt dat die afspraken niet duidelijk genoeg gedefinieerd zijn.

Den Haag

De andere optie - meer geld lenen - is voor veel woningcorporaties geen optie, omdat ze nu al aan het plafond zitten van wat ze in een jaar mogen lenen. Voor een oplossing kijken de partijen nu naar het Rijk. "Als we nu niet tot haalbare afspraken komen, leggen we de rekening bij mensen die geen woning kunnen vinden of niet kunnen betalen."

Ze hopen onder meer dat Den Haag de regels wat kan versoepelen, waardoor corporaties meer geld kunnen lenen. "Zodat zij kunnen blijven werken aan en van de wooncrisis, met oog voor de betaalbaarheid van de huurders. We hebben elkaar nodig."