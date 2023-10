Ontwijk de A9: meer dan 2 uur vertraging richting Alkmaar

Door een ongeluk bij knooppunt Velsen op de A9 staat het verkeer in de richting van Alkmaar muurvast. De vertraging bedraagt daar nu meer dan twee uur.

Tussen Aalsmeer en knooppunt Velsen is een ongeluk met een motorrijder gebeurd. Daardoor zijn twee rijstroken dicht. De politie heeft inmiddels een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval. De vertraging is daar volgens de ANWB meer dan twee uur.

Ook in de andere richting waren er twee rijstroken dicht, want daar lagen stukken band op de weg die volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat afkomstig waren van een vrachtwagen met pech. De vertraging is daar inmiddels zo goed als verdwenen.