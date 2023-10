Hoge Raad: diamantrovers Schiphol moeten straf gewoon uitzitten

Vier mannen die veroordeeld zijn voor een van de grootste roofovervallen in de Nederlandse geschiedenis moeten hun opgelegde celstraf gewoon uitzitten. Dat oordeelt de Hoge Raad vandaag. Tijdens de diamantroof op Schiphol in 2005 werden diamanten ter waarde van 73 miljoen euro gestolen.

De advocaten van de verdachten gingen in cassatie tegen die uitspraak, onder andere omdat zij vinden dat fouten zijn gemaakt in het gebruik van bewijs uit de undercoveractie. Die hebben ze niet gevonden, laat de Raad dinsdag weten. De straffen blijven daarom staan.

Destijds kon niemand veroordeeld worden voor de overval door een gebrek aan bewijs, maar na een hervatting van het onderzoek en een grote undercoveroperatie werden drie hoofdverdachten in 2017 alsnog aangeklaagd. De drie werden in hoger beroep veroordeeld tot 9,5 jaar cel door het Gerechtshof Amsterdam. Een vierde verdachte kreeg een straf van bijna een jaar cel voor witwassen van (een deel van) de buit.

De lading diamanten met bestemming Antwerpen werd op de luchthaven gestolen uit een zwaarbeveiligde vrachtterminal. 30 miljoen aan diamanten werd later teruggevonden. Het overige deel, ter waarde van 73 miljoen euro, is nooit teruggevonden.

