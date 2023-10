Hoge Raad: moordenaar Raymildo (19) blijft veroordeeld tot dertig jaar cel

De man die in mei 2018 in de Krootstraat in Zuidoost een bestuurder van een bestelbus doodschoot, blijft veroordeeld tot dertig jaar celstraf. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld. Naast moord werd hij ook schuldig bevonden aan drie pogingen tot doodslag, omdat hij ook op andere automobilisten schoot.

De advocaat van de man vroeg de Hoge Raad om een eerdere uitspraak van het gerechtshof te vernietigen, onder meer vanwege het afwijzen van een verzoek om een getuige te horen. De verdediging noemde die afwijzing niet begrijpelijk en niet verenigbaar met het recht op een eerlijk proces.

De Hoge Raad gaat daar niet in mee en oordeelt dat het gerechtshof juist heeft gehandeld, onder andere omdat er geen aanknopingspunten zijn gegeven waarom het ondervragen van deze persoon kan leiden tot een andere, voor de verdachte niet-belastende waardering van de resultaten van het onderzoek. Daarmee blijft de opgelegde gevangenisstraf in stand.

Dertig jaar cel

Bij de schietpartij kwam de 19-jarige Raymildo om het leven. Hij bestuurde een bestelbus waarin in een verborgen ruimte een kilo cocaïne was verstopt. Het slachtoffer wist waarschijnlijk niet dat er cocaïne in de auto lag. Ook werd een vriend van de man, die in een andere auto reed, in zijn been en borst geschoten. Verder werd een jong stel beschoten dat toevallig langsreed.

De rechtbank veroordeelde de verdachte wegens onder meer doodslag en drie pogingen tot doodslag in eerste instantie tot twintig jaar gevangenisstraf. In hoger beroep oordeelde het gerechtshof later dat de verdachte niet alleen opzettelijk maar ook met voorbedachte raad had gehandeld. Zo kwam het tot een zwaardere bewezenverklaring - moord en drie pogingen tot moord - en legde 30 jaar gevangenisstraf op.