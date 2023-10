Vrouw met slok op rijdt sloot in bij Middenbeemster, minderjarige naar ziekenhuis

Na een eenzijdig ongeval aan de Bamestraweg in Middenbeemster is een minderjarige jongen gewond geraakt. De bestuurder, een 35-jarige vrouw uit Hollands Kroon, heeft een rijverbod gekregen, omdat ze positief testte op alcohol.

De melding van het ongeval kwam rond 7.20 uur binnen bij de politie, vertelt een woordvoerder. Bij het eenzijdige ongeval reed een auto de sloot naast de Bamestraweg in.

De bestuurder van de auto, een 35-jarige vrouw uit Hollands Kroon, werd na het ongeluk onderworpen aan een alcoholcontrole. Die was positief. Haar werd, in afwachting van het verdere onderzoek, een rijverbod opgelegd.

Een minderjarige jongen die ook in de auto zat, raakte gewond bij het ongeluk. Hij is ter controle meegenomen naar het ziekenhuis. Het is niet bekend of de twee familie van elkaar zijn.

Zoekactie

Toen de politie aankwam was er sprake van een mogelijk derde persoon, maar die werd niet aangetroffen. Daarom verstuurde de politie een burgernetmelding en werd er een zoekactie met een helikopter opgezet. Naar nu blijkt was dat verspilde moeite, omdat er geen derde persoon was, aldus de politiewoordvoerder.