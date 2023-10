BCC lijkt wel een apenkooi: massale toeloop dwingt winkel na een uur al tot sluiting

Om 9.30 uur opende BCC Beverwijk zijn deuren, maar slechts een uur later, om 10.30 uur, moest de winkel abrupt weer sluiten. Een overweldigende menigte was toegestroomd in een laatste poging koopjes te scoren vanwege het faillissement. De onverwachte sluiting leidde tot enorme verontwaardiging bij de klanten. "Mogen we niet meer naar binnen? Dit is onacceptabel," klonk de collectieve frustratie.

Elektronicaketen BCC werd 22 september failliet verklaard. De weken daarna bleef het rustig, maar sinds de kortingen vorige week zijn opgehoogd en er 'faillissement uitverkoop' op de site staat, zijn klanten niet meer te houden. Filiaalmanager Erik, zag geen ander optie dan de winkel te sluiten. "Zo extreem hadden we niet verwacht."

Foto: BCC lijkt wel een apenkooi: massale toeloop dwingt winkel tot sluiting - NH Nieuws / Loïs Iglesias

"Sorry, we zijn dicht", verontschuldigt Erik zich tegenover de teleurgestelde klanten. Maar velen lijken zich hier niet door te laten weerhouden. "Waarom zijn er dan nog mensen binnen? Op de site staat dat jullie open zijn? Wat is dit nou weer?" Er heerst ergernis en verontwaardiging, want velen azen op koopjes. Met aanzienlijke moeite weet Erik de voortdurende toestroom aan mensen weg te houden en de deuren te sluiten. Toch blijven er om de haverklap mensen naar de winkel komen. Met de handen tegen de ramen gedrukt turen ze naar binnen. Het lijkt wel een apenkooi.

Drukte "Sinds de verhoging van de kortingen is de drukte flink toegenomen", vertelt Erik. "Maar dat was nog te overzien. De afgelopen twee dagen is het echt extreem geworden." Beverwijk was het enige filiaal dat nog open was, wat hoogstwaarschijnlijk heeft bijgedragen aan de overweldigende drukte.

"Mensen zijn asociaal. Ze hebben geen geduld, trekken dingen uit het schap en proberen nog af te dingen bij de kassa" Kees, verkoper

De sluiting vandaag was onvermijdelijk: "Je moet het wel kunnen bolwerken: tv's inpakken en karretjes pakken voor wasmachines. Daarnaast willen we solidair zijn naar de andere filialen en onveilige situaties voorkomen", zegt Erik. Want een faillissement uitverkoop doet gekke dingen met mensen, vertelt verkoper Kees. "Mensen zijn asociaal. Ze hebben geen geduld, trekken dingen uit het schap en proberen nog af te dingen bij de kassa. Het is echt spullen pakken en naar beneden rennen, dat heb ik nog nooit meegemaakt."

Nieuwe baan En dat ondanks zijn 26 jaar ervaring bij de BCC. Daarmee breekt voor hem nu ook een nieuw hoofdstuk aan: een nieuwe baan. "Ik ben 62 en moet nu weer solliciteren. Ik heb ook geen cv." En dat is even wennen. "Bij mijn eerste sollicitatie had ik een goed gevoel, maar werd afgewezen wegens leeftijdsverschil binnen de groep." Inmiddels heeft Kees onder voorbehoud een nieuwe baan. Erik maakt zich dan ook geen zorgen om de nieuwe banen van zijn collega's. "We helpen ze met solliciteren en met LinkedIn, de meesten hebben nu al een nieuwe baan."

"We zijn een hecht team, houden de boel hier met elkaar draaiende en dan wordt de tent ineens afgebroken" Erik, filiaalmanager

Emotie Desondanks blijft de situatie pijnlijk. "We zagen het wel aankomen, maar dan is het alsnog schrikken als het echt gebeurt. We zijn een hecht team, houden de boel hier met elkaar draaiende en dan wordt de tent ineens afgebroken."

Of er een doorstart komt, blijft de vraag. "Daar zijn de curatoren nu mee bezig", zegt Erik. "De naam BCC verdwijnt in ieder geval." De winkel blijft voor de rest van de dag gesloten, en of ze morgen open gaan is nog de vraag.