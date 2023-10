Wie stopte vuurwerk in het toilet? Veel vragen na explosief op Heemsteedse school

De ontploffing van een vuurwerkbom in één van de toiletruimtes van de Haemstede Barger Mavo (HBM) in Heemstede levert behalve schrik en schade een flink aantal vragen op. Wat was er gebeurd als één van de leerlingen nietsvermoedend naar de wc was gegaan? Wie liet het explosief afgaan? Wat kan de school doen om dit soort incidenten in de toekomst te voorkomen?

Het moet een krachtig explosief zijn geweest dat vanmorgen in de eerste pauze tot ontploffing kwam. De wc-pot zou aan gruzelementen zijn en negen kinderen moesten uit voorzorg hun oren laten controleren op gehoorschade. ''Het was een harde knal'', bevestigt een meisje. Ze was met twee klasgenoten op weg naar de gymles toen ze opeens 'boem' hoorde. Van paniek was volgens haar geen sprake: ''maar leuk is het niet.''

Poolshoogte

Het is een uur na de ontruiming. Plukjes leerlingen keren terug om poolshoogte nemen. Het is druk in de anders op dit tijdstip zo rustige Koediefslaan, Om bij school te komen, moeten de leerlingen zich een weg banen langs brandweerwagens, politieauto's, medewerkers van de GGD, personeel van het team Explosieven Veiligheid (TEV), vijf verslaggevers en een groepje nieuwsgierige buurtgenoten.

''Ik ben geen snitch''

Een jongen op een fatbike vraagt of het klopt dat in de school vier jongens worden verhoord. Hij zegt dat hij denkt te weten wie verantwoordelijk zijn voor de explosie. Een omstander antwoordt dat hij zich in dat geval het beste tot de politie kan wenden. ''Dat doe ik niet. Ik ben geen snitch (verrader)'', zegt hij. En weg is hij.

Fatbike-bende

De politiewoordvoerder kan slechts melden dat er een ontploffing is geweest, dat er geen slachtoffers zijn, dat er onderzoek wordt gedaan, dat de school vandaag dicht blijft en dat getuigen zich kunnen melden. Op de vraag of de jongeren die de vuurwerkbom hebben afgestoken mogelijk iets te maken hebben met de zogeheten fatbike-bende, antwoordt de woordvoerder: ''Of er een verband is met mensen die zich verplaatsen op een fatbike, durf ik echt niet te zeggen.''

De schoolleiding wil niet reageren op het incident.