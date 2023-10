Niets meer over van Fata Morgana-kunstwerk in Bos en Lommer: "Voel me in de steek gelaten"

Sinds de opening in 2009 is het kunstwerk - officieel getiteld 'Under Heaven 02' - een in het oog springend geheel bij de donkere doorgang onder de A10 in Bos en Lommer. Bij de opening zei kunstenaar Leonard van Munster: "Een stukje paradijs zou je haast zeggen. Maar het is wel allemaal van plastic en het is onbereikbaar." Maar deze plastic voorstelling van dat paradijs bleek allang niet onbereikbaar voor kwaadwillende bezoekers, want al meerdere keren werd het kunstwerk vernield.

Tussen de brokstukken lopend, mompelt Van Munster enkele moedeloze kreten. "Jongens, het is wat", zegt hij terwijl hij wat onderdelen van het werk verplaatst. "Ja, vernielen is altijd makkelijker dan iets opbouwen."

Radeloos

Er is bijna niets meer van het werk te herkennen en dus slaat de radeloosheid bij Van Munster toe. "Het enige wat de gemeente moest doen, was zorgen dat de verlichting werkte en dat de hekken afgesloten werden", zo beschrijft de kunstenaar de samenwerking met de gemeente. "Alle koperleidingen zijn gestolen en ik heb toen gebeld: gemeente zouden jullie de hekken willen afsluiten? Als de koperleidingen worden gejat, dan werkt de verlichting niet meer."

Bekroond

Op meerdere plekken zijn er deuren die toegang geven tot het omheinde stuk grond onder de ringweg. Er worden hier onder andere metingen gedaan door de GGD voor de hoeveelheid fijnstof in de lucht. Sinds 2009 zorgt het kunstwerk er voor kleur en krijgt het complimenten. Zo wil het kunstcuratorium, het orgaan dat de stad adviseert over kunst, de kunst behouden. Ook is het recentelijk nog bekroond. "Dit werk is onlangs uitgeroepen tot één van de 100 meest toonaangevende kunstwerken in de openbare ruimte in Nederland sinds 1945", vertelt Van Munster. "Gemeente, doe daar wat mee."