Politie zoekt getuigen voor beschieting van woning in Hilversum

De politie doet een getuigenoproep naar aanleiding van de beschieting van een woning in Hilversum in de nacht van zondag 15 oktober op maandag 16 oktober. De politie is op zoek naar beelden of andere informatie van mensen die iets gezien hebben of iets weten.

De politie heeft direct een onderzoek ingesteld, maar agenten hebben nog niemand kunnen aanhouden. Ook de recherche zit op de zaak.

'Elk stukje informatie van belang'

Zo is het niet duidelijk waar de verdachte heen is gevlucht. "We willen dan ook aan de mensen vragen die in de straten rond de Kloosterlaan in het bezit zijn van een camera, deze beelden te bekijken. Mogelijk staat hier iets op van de verdachte en waar hij heen is gegaan. Elk stukje informatie kan helpen bij het onderzoek", aldus de politie.