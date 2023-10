OM eist 8 jaar tegen ‘grote speler in drugs- en wapenhandel uit Koog aan de Zaan’

Justitie ziet Marianus S uit Koog aan de Zaan als de spin in het web van een internationaal drugs- en wapennetwerk. Uit versleutelde chats die in handen zijn van justitie, komt het beeld naar voren van een internationale fixer van drugs en wapens. Het Openbaar Ministerie (OM) eist vandaag daarom acht jaar gevangenisstraf.

"Het is gefixt, we gaan rammen", staat in een van de chatberichten op de PGP-telefoons, wat staat voor pretty good privacy. Het bericht gaat over de 50 kilo coke die wekelijks naar Londen wordt verscheept. "We make ice now, 9k per kilo", staat in een ander appje over de drug crystal meth, bestemd voor de Japanse markt. De app wordt vergezeld door foto's van een bak met kristallen.

Coke

Als het aan justitie ligt, gaat S. 8 jaar de gevangenis in. Het OM onderschepte een aantal accounts, waarvan zij zeggen dat die van S. zijn, en uit die berichten zou blijken dat de Zaankanter verantwoordelijk is voor de internationale handel in wapens en drugs. Ook wordt hij verdacht van het wit wassen van geld en een Range Rover.

Er zijn zoveel chats ontcijferd door de politie, dat de rechter halverwege stopt met het lezen van de lijst. "Het beeld is wel voldoende geschetst lijkt me", zegt de rechter tegen de verdachte, die daarmee instemt. Zelf wil S. niets kwijt over de berichten en beroept zich op zijn zwijgrecht.

Invallen

En dat is volgens justitie een houding die goed past in het plaatje van een beroepscrimineel die met gemak honderden kilo's coke en tienduizenden pillen verhandelt. Ook noemt Justitie hem een wapenmakelaar.

"Kom de browning maar halen", valt er in een chat te lezen die vergezeld is van foto's van wapens, kogels en geluiddempers. Ook worden er foto's gedeeld van een grote hoeveelheid geld. "You can pick it up when u want", staat er in de chat.

De politie viel in het onderzoek vier adressen binnen, waarbij toen in totaal 6000 euro en een pak cocaïne is gevonden. De drugs zaten in een Swaroviski-doos, verstopt in een rode Vomar-tas op zolder naast de centrale verwarming. Volgens een ontsleutelde chat zou het om kabouterpost, gaan wat jargon is voor kleine hoeveelheden drugs. Justitie houdt er rekening mee dat S. dit op het adres van zijn ex-vriendin verstopt heeft.