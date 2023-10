Schapenkuddes Gooise heide in quarantaine vanwege blauwtongvirus

De schaapskooi van Laren, voorheen een manege, is volgens het GNR groot genoeg om al hun schapenkuddes in te huisvesten en een ziekenboeg in op te zetten. Op deze locatie is de kans op besmetting 'aanzienlijk minder' dan op de heide, zo luidt het argument. Inmiddels heeft het natuurreservaat veertien van hun Drentse Heideschapen verloren aan het virus en zijn er tientallen schapen ziek.

Ook is besloten om dit jaar de schapen en de runderen niet te laten dekken, waardoor er volgend jaar geen kalfjes en lammetjes geboren gaan worden. Het GNR benadrukt dat deze keuze niet is genomen vanwege de wolf die de afgelopen tijd de natuurgebieden heeft bezocht.

Verspreiding virus

Begin september werd voor het eerst sinds 2009 het blauwtongvirus vastgesteld op een aantal schapenboerderijen in 't Gooi. Sindsdien heeft het virus zich snel door de provincie en daarbuiten verspreidt. Herkauwers als schapen, geiten en koeien kunnen het virus oplopen. Hierdoor krijgen ze koorts, zwellingen en soms bloedingen in de kop. Vooral schapen kunnen bezwijken aan het virus. Het virus is niet gevaarlijk voor de mens.

Het virus wordt verspreid door knutten (een soort mug). Wanneer die een besmet dier bijten kunnen ze het daarna overbrengen op een gezond dier. Een vaccin voor dit type blauwtongvirus is er nog niet.

Daarom is het nu wachten op koudere temperaturen die de vliegende verspreiders moet verdrijven. Pas daarna mogen de schaapskuddes van het Goois Natuurreservaat weer naar buiten.

De onderstaande reportage is eind september gemaakt bij een van de getroffen schaapskuddes van het GNR.