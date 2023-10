Hoe lang kunnen we nog contant betalen? Pinautomaten vaak stuk

Contant geld pinnen is moeilijker geworden omdat te veel pinautomaten in de provincie vaak niet werken zoals ze zouden moeten. Uit gegevens blijkt dat meer dan 6 procent van de pinautomaten in een bepaalde periode minstens één keer kapot was. En in vergelijking met andere gebieden duurden de problemen in Noord-Holland het langst, zo bleek uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS.

Uit data blijkt nu dat naast de bereikbaarheid, ook de beschikbaarheid van veel pinautomaten tekortschiet. Het storingspercentage ligt veel hoger dan is afgesproken. In Noord-Holland had 6,35 procent van de automaten een storing in de maand september 2023, terwijl dit volgens de norm slechts 2,5 procent mag zijn.

Eerder bleek al dat Geldmaat niet voldeed aan die afstandseisen . In Noord-Holland was het vooral ernstig gesteld op Texel. Ruim acht procent van de Texelaars woont op meer dan vijf kilometer afstand hemelsbreed van een pinautomaat.

In het voorjaar van 2022 zijn er tussen De Nederlandsche Bank en de drie grootste banken (ING, Rabobank en ABN Amro) afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van contant geld. In die afspraken staat onder andere dat bijna 100 procent van de Nederlanders binnen vijf kilometer afstand van een pinautomaat moet wonen, en dat die pinautomaten het ook moeten doen.

De Nederlandsche Bank, de partij waarmee Geldmaat afspraken maakte over de beschikbaarheid van geldautomaten, zegt op de hoogte te zijn van de problemen. Wel geven ze aan weinig bevoegdheid te hebben om in te grijpen, omdat het ministerie van Financiën de normen niet in de wet heeft opgenomen.

Volgens Corstens waren er in september 'extra veel storingen' omdat een onderdeel dat gebruikt wordt in de automaten slecht leverbaar was. Daardoor konden storingen niet snel verholpen worden. "Dat maakt dat sommige automaten langer buiten gebruik zijn dan wenselijk."

Geldmaat heeft tegenover de NOS bevestigd dat er inderdaad meer storingen zijn, en erkent dat de norm die is afgesproken moeilijk wordt om te halen. "We worden geconfronteerd met situaties die we van tevoren niet zagen aankomen", zegt Peggy Corstens van Geldmaat tegen de zender.

De Geldmaat-automaat in de Albert Heijn aan het Gulden Winckelplantsoen heeft in de maand september het vaakst een storing gehad. Geldmaat meldde maar liefst 38 keer dat de automaat niet werkte. De Geldmaat aan de Molenweg vijf in Enkhuizen werkte op vijftien verschillende dagen niet.

In het overzicht van de storingen hoeft Geldmaat de pinautomaten die door overmacht niet beschikbaar zijn niet mee te nemen. Dat gaat bijvoorbeeld om pinautomaten die beschadigd zijn geraakt bij een plofkraak. In het overzicht van de NOS en de regionale omroepen zijn zulke overmachtsituaties niet meegenomen.

Verantwoording

De NOS verzamelde samen met regionale omroepen in de maand september data over 3.476 Geldmaat-automaten. Ieder uur werd van elke automaat opgevraagd of deze in bedrijf was of niet.

Dit werd gecombineerd met gegevens over de openingstijden van de locatie waar de geldautomaat staat. Op basis van deze informatie berekenden we een gemiddeld storingspercentage. De data die hiervoor gebruikt is, werd verkregen via de locatiewijzer van Geldmaat.