Explosie in school in Heemstede: leerlingen en docenten geëvacueerd

De Haemstede-Barger Mavo in Heemstede is ontruimd na een explosie. Vermoedelijk is er vuurwerk afgegaan in een van de toiletten. Alle leerlingen en docenten zijn geëvacueerd. De schade bleef beperkt: een wc-pot is aan gruzelementen en de scherven liggen door heel de toiletruimte.