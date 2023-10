Egelopvang in Huizen luidt de noodklok

Egeltjes komen in de opvang te klein binnen door een gebrek aan natuurlijk voedsel. Normaal zouden ze zich nu al klaar moeten maken voor de winterslaap, maar dat redden ze vaak niet. De egelopvang in Huizen stroomt over.

Foto: Egelopvang Midden Nederland - NH

Egeltjes worden geboren in augustus en september, gezonde egeltjes gaan dan eind oktober al de winterslaap in. Dit jaar redden extra veel egeltjes het niet om genoeg te eten om de winterslaap in te kunnen. Insecten Ondanks het overschot aan muggen en knutten, is er een tekort aan de insecten die bij de egel eet.. Door het gebrek aan voedsel zijn ze te klein en te zwak om de winterslaap in te gaan.

"Gemiddeld komen er per dag tussen de tien en twaalf binnen." Susan - Egelopvang Midden Nederland

Het is enorm druk op de Huizerse opvang. Ze hebben nu al meer dan 200 van de beestjes. "Gemiddeld komen er per dag tussen de tien en twaalf binnen." Sommige egels zijn er zo slecht aan toe dat ze op de IC terecht komen. Hulp De egeltjes kunnen dit jaar alle hulp goed gebruiken. Kattenbrokjes zijn bijvoorbeeld een goede maaltijdvervanger voor de dieren, dit wordt dan ook aangeraden door de egelopvang om in uw tuin neer te zetten. Wel is dan de bedoeling dat katten er niet bij kunnen. Dit kan bijvoorbeeld door het voedsel in een doos te plaatsen met een buis eraan waar de egel wel doorheen kunnen, maar de katten niet.

