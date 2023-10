Net niet de mooiste van het land: Zaanse boom wint bronzen medaille

De Zaanse monumentale vleugelnoot heeft nog net een podiumplaats veroverd: de boom op het A.S. Talmaplein in de Burgemeestersbuurt is derde geworden in de race voor Boom van het Jaar 2023. De boom is volgens volgens wethouder Wessel Breunesse 'beeldbepalend in Zaandam-Zuid'.

Foto: De Zaanse monumentale vleugelnoot op het A.S. Talmaplein is genomineerd als Boom van het Jaar 2023 - Rob Visser Photography

Buurtbewoners vinden de grote boom 'een plaatje', maar de soort is voor velen onbekend. Toch zullen de inwoners uit Zaandam-Zuid sinds deze verkiezing niet meer om hun vleugelnoot heen kunnen. Tekst gaat door onder de reportage.

Wat vinden Zaankanters van de boom? - NH Nieuws

De wedstrijd is in 2019 door SBNL Natuurfonds in het leven geroepen. De bomen zouden verhalen vertellen. 'Verhalen om gedeeld en steeds weer opnieuw verteld te worden. Door de plek waar ze staan, zijn bomen stille getuigen van menselijke emoties en verhalen, groot en klein.' Een 650 jaar oude Marialinde uit Oisterwijk is er met de gouden plak vandoor gedaan. Deze boom mag ons land vertegenwoordigen tijdens de Europese Tree of the Year-verkiezing 2024.