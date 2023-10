De Peiling: woon jij in de leukste buurt van Noord-Holland?

Uit onderzoek blijkt dat Bloemendaal de 'beste' gemeente van Noord-Holland is. Op buurtniveau scoren Noordwest in Hilversum en het Oostelijk Havengebied in Amsterdam het hoogst. Wij zijn benieuwd naar jouw mening: wat vind jij de leukste buurt van Noord-Holland?

Elke zomer een barbecue of regelmatig samen borrelen op straat. Het kan ervoor zorgen dat jij je enorm thuisvoelt in de straat waar je woont. Maar wellicht is jouw buurt helemaal niet zo prettig om te wonen en voel je je juist weleens onveilig op straat.

De Vrije Universiteit (VU) van Amsterdam en Nextdoor deden onderzoek naar de beste gemeenten en buurten van Nederland in 2023. Ruim 18.000 mensen vulden de vragenlijsten in. Belangrijke factoren voor een hoog cijfer zijn een rustige woonomgeving en een prettige omgang met buurtgenoten.

In Noord-Holland won de gemeente Bloemendaal met een 8,2. En als we kijken naar de beste buurt, dan staan Noordwest in Hilversum en het Oostelijk Havengebied in Amsterdam op een gedeelde eerste plek met een 8,4.

Jouw winnaar

Wij zijn benieuwd: heb jij het gezellig met je buren of voel je je eigenlijk helemaal niet zo fijn in jouw wijk? Misschien ben je het helemaal oneens met het onderzoek en wil je ons laten weten welke buurt of gemeente volgens jou de mooiste, fijnste of leukste is van Noord-Holland.