Van zon en regen tot storm: weer gaat komende dagen alle kanten op

Volgens Jan Visser was het vanmorgen nog fris. Dat komt voornamelijk door de bewolking in de provincie vanochtend. Visser: "De afkoeling zet niet door, in de loop van de ochtend zullen de temperaturen oplopen tot een graad of dertien."

Storm Babette

Visser waarschuwt voor een 'acute depressie', ofwel zware regenval, ten westen van Portugal. "Deze depressie wordt morgenmiddag in Zuid-Engeland verwacht." De Britse weerdienst heeft de storm inmiddels een naam gegeven: Babette.

In de loop van morgenavond en in de nacht van donderdag zal Babette overwaaien naar onze provincie. "Het zal bij ons vooral resulteren in harde regenbuien."

Warmer vooruitzicht

De rest van de week loopt de temperatuur weer op. Visser: "Op sommige plaatsen in de provincie zelfs tot 18 graden. Kortom, elke dag weer wat anders."

Dat is overigens wel voor korte duur, komend weekend koelt het naar alle waarschijnlijkheid weer flink af.