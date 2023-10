Gestolen schilderijen uit stadhuis Medemblik weer terecht

Een deel van de gestolen kunstwerken uit het voormalig stadhuis van Medemblik is na anderhalve maand weer terecht. Kunstdetective Arthur Brand kreeg alle in september ontvreemde schilderijen afgelopen vrijdag in een bestelbus afgeleverd bij hem thuis. Waar de nog altijd vermiste kroonluchter en de barometer zijn gebleven is niet bekend.

Kapot waren ze ervan in Medemblik. De vijf schilderijen, een kroonluchter en barometer, allen van grote historische waarde, werden begin september ontvreemd.

De kunstwerken werden tentoongesteld in het voormalige stadhuis, en hoewel de gestolen werken misschien niet van ontzagwekkende waarde waren: voor Medemblikkers waren ze wel degelijk belangrijk. Met name de schilderijen van Radboud en Willem van Oranje lieten een groot gat achter. Het gestolen portret van koning Radboud is zover bekend de oudste afbeelding van de Friese koning en is vermoedelijk afkomstig uit 1663.

Breuk getild

Nu zijn de kunstwerken 'plots' dus weer terecht, ze werden nota bene bij Brand thuis afgeleverd. "Er werd in een keer aangebeld, er stond een busje in het donker. Het regent en het is laat op de avond, ik werd min of meer overvallen. Dan is het zo: 'laad maar uit, dit zijn de schilderijen uit Medemblik en en succes ermee'."

Dat karweitje bleek nog niet zo heel makkelijk. "Het zijn enorme werken. Ik moest twee trappen omhoog en het zijn loeizware werken. De politie heeft de werken opgehaald en ook zijn hebben zich toen een breuk getild", aldus Brand.

Het portret van Radboud heeft Brand zelf nog even aan de muur gehangen, grapt hij. "Het is echt een fantastisch mooi schilderij. Ik doe dat vaker, dat is de enige beloning die ik eruit krijg." De uitgeloofde beloning van 10.000 euro voor de gouden tip is niet opgeëist. "Die eis ik ook niet op, de werken zijn gewoon bij mij thuisgebracht. Ik heb wel een boekenbon gevraagd en daarmee is ingestemd."

Niet zorgvuldig

Wethouder Jeroen Broeders van Medemblik is 'ontzettend blij' dat de gestolen werken terug zijn. "Je weet pas hoe belangrijk bezittingen zijn als je ze niet meer hebt. Vooral het schilderij van Radboud is zo belangrijk voor Medemblik. Achteraf gezien zijn we niet zorgvuldig geweest met de beveiliging. Dat gaan we nu anders doen. Het werk van Radboud wordt gerestaureerd en gaat naar kasteel Radboud", zegt hij tegen de Telegraaf.