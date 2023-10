Grote stalbrand in Zuidoostbeemster: 300 koeien gered

Een grote brand vanmorgen in een koeienstal aan de Purmerenderweg in Zuidoostbeemster. De brand was al snel uitslaand. Met man en macht heeft de brandweer de zeker 300 koeien in de stal in veiligheid gebracht.

Foto: Grote stalbrand Zuidoostbeemster - Inter Visual Studio / Kyrlian de Bot

De brand brak rond 5.00 uur uit. De vlammen waren in de wijde omtrek te zien. Hoewel er eerst vanuit werd gegaan dat de brand in de naastgelegen boerderij was uitgebroken, bleek het toch om de stal achter de woning te gaan. Koeien geëvacueerd Naast het blussen van de brand werd alles op alles gezet om de koeien veilig uit de stal te krijgen. "Het is niet bekend of er koeien dood zijn, het beeld is dat er zelfs nog dieren rustig staan te eten, dus die willen niet mee", vertelde een woordvoerder van de brandweer tegen NH voordat de dieren in veiligheid waren gebracht. Tekst gaat verder onder de foto's.

Brand Purmerenderweg Zuidoostbeemster GLOCALmedia

Brand Purmerenderweg Zuidoostbeemster GLOCALmedia

Brand Purmerenderweg Zuidoostbeemster GLOCALmedia

Twee mensen hebben rook ingeademd, die zijn ter plekke nagekeken door het ambulancepersoneel. De brandweer heeft de ergste vlammen ondertussen uit en is druk met nablussen. De afsluiting van de Purmerenderweg 'gaat nog wel even duren', aldus de woordvoerder. "Er staan hooibalen in de fik, het is moeilijk om deze te blussen." Omwonenden die last hebben van de flinke rookontwikkeling wordt aangeraden om ramen en deuren te sluiten, ventilatiesystemen uit te schakelen en vooral uit de rook te blijven.

