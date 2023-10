Centrum Purmerend tijdens nazomerkermis aangewezen tot veiligheidsrisicogebied

Tijdens de nazomerkermis in Purmerend wordt het centrum van de stad aangewezen als veiligheidsrisicogebied, aldus burgemeester Van Selm. De politie kan door de maatregel preventief fouilleren in het gebied. De kermis is van 18 tot en met 22 oktober.

Voor Purmerend is de maatregel een primeur. Maar volgens burgemeester Van Selm komt de maatregel ook op andere plekken voor: "Wie bijvoorbeeld een concert bezoekt, weet dat er daar bijvoorbeeld ook toezicht is en beveiligers in je tas kunnen kijken. We doen dit om de nazomerkermis veilig te houden.”

Het besluit geldt vanaf aanstaande woensdag tot en met zondag 22 oktober.

Messenverbod

Eerder stelde de burgemeester ook al een messenverbod in na een reeks geweldsincidenten in de stad afgelopen juli.