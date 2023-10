Warmenhuizer zou tijdens steekpartij ook hete koffie in het gezicht zijn gegooid

Een 63-jarige Warmenhuizer zou mei dit jaar zijn neergestoken door N. B. uit Schellinkhout. Hij werd daarbij meerdere malen in de borst en schouder geraakt. Bovendien zou er hete koffie in zijn gezicht zijn gegooid, zo werd duidelijk tijdens een tussentijdse zitting in de Haarlemse rechtbank.

De behandeling van de zaak duurde vanmiddag precies 5 minuten en 56 seconden. De verdachte was er niet en ook zijn advocaat was afwezig. Veel was er dus niet te bespreken. Tijdens een eerdere zitting waren ze er beiden ook al niet.

"Het wachten is op de uitkomst van het psychiatrisch rapport. Tot die tijd kunnen we weinig doen. Bovendien moet mijn cliënt uit de gevangenis in Vught komen. Dat is voor een zitting van 20 minuten wel heel veel reizen, terwijl we nog geen rapport ligt", legt advocaat Ronald Knegt uit.

'Mishandeling in relationele sfeer'

Over wat er precies is gebeurd op 31 mei aan de Fuik in Warmenhuizen wil de advocaat niks kwijt. De politie meldde destijds dat het ging om 'een pittige mishandeling in de relationele sfeer'. Een man uit Warmenhuizen raakte gewond, een 23-jarige Schellinkhouter werd aangehouden.

Die laatste blijkt N. B. te zijn, die sinds die tijd vast zit. De man zou het slachtoffer meerdere malen hebben gestoken en daarna hete koffie in het gezicht hebben gegooid. Wat advocaat Knegt betreft kan er zo snel mogelijk toegewerkt worden naar een inhoudelijke behandeling.

Psychiatrisch rapport

"Het is geen dik dossier. Maar eerst kon er geen psychiater worden gevonden en nu is het dus wachten op het rapport. En afhankelijk van wat daar uitkomt, kunnen er nog aanvullende onderzoekswensen komen", legt hij uit.

Het Openbaar Ministerie liet weten dat het rapport volgende week wordt ingeleverd. De zaak gaat in principe in januari weer verder met een tussentijdse zitting. Maar het is mogelijk dat er tegen die tijd alsnog een inhoudelijke behandeling volgt.