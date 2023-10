De Oogvereniging organiseerde een opvallende actie in het winkelcentrum Streekhof in Bovenkarspel. Het doel was om mensen zonder visuele beperking te laten ervaren hoe het is om slechtziend of blind te zijn, om zo meer bewustwording te creëren. "Dit omdat er nog te weinig wordt gelet op mensen die met de stok hun weg moeten vinden", stelt Anne Ceulemans van de Oogvereniging.

Foto: Bewustwordingsactie in Bovenkarspel voor Dag van de Witte Stok

De witte stok is een herkennings- en tastinstrument voor slechtzienden en blinden, waarmee zij zich in het openbaar kunnen oriënteren. "Mensen gaan er heel nonchalant mee om en denken dat wij willen ontdekken waar ze zijn", vertelt Ceulemans, die naast de Oogvereniging ook actief is in de raad van Stede Broec.

Bekijk hieronder de reportage van de actie.

"In een winkelcentrum staan kledingrekken, reclameborden en zelfs barbecues buiten de winkels. Als slechtziende word je dan geforceerd om midden op het pad te lopen, terwijl wij dan ook niet weten of daar wat staat", licht Ceulemans toe.

Door haar betrokkenheid bij de raad wist Ceulemans precies wie zij moest uitnodigen voor de actie. "De wethouders die aanwezig zijn, zijn verantwoordelijk voor onder andere de straten, stoepen en nieuwe wijken in de gemeente."

"Het is echt hartstikke eng"

Ook burgemeester Wortelboer van de gemeente Stede Broec mocht de uitdaging van het navigeren met een witte stok ondervinden. "Het is echt hartstikke eng", vertelt Wortelboer. Met een skibril waarmee zijn zicht werd beperkt, mocht hij oversteken bij een zebrapad en door het winkelcentrum heen bewegen. "Je bent ineens aangewezen op je andere zintuigen. Een stukje waar je al honderden keren hebt gewandeld is ineens volkomen vreemd."

Met de actie hoopt de Oogvereniging dat de gemeente vaker in gesprek gaat met slechtzienden over nieuwe plannen. "Gelukkig hadden we wel een groep mensen die hierover meedenkt met nieuwe plannen, maar deze actie laat je nog een keer beseffen dat het echt heel belangrijk is dat we hier goed over nadenken", stelt Wortelboer.