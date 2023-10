Amsterdam aA nl Palenplan tegen sluipverkeer in het centrum van start: "Je kan geen kant op"

De bruggen over de Brouwersgracht, Blauwburgwal en Prinsengracht zijn vanaf vandaag met tientallen palen afgesloten om zo sluipverkeer in de Westelijke Grachtengordel tegen te gaan. Het experiment, dat het komende jaar korte metten moet maken met doorgaand verkeer, zorgt voor gemengde reacties.

"Dit is al het derde rondje dat ik hier rijd", reageert een taxichauffeur geïrriteerd. Hij zegt niet te weten hoe hij de wijk nog uitkomt en is daarmee lang niet de enige. Het zorgt deze maandagmorgen duidelijk voor irritatie bij taxichauffeurs, pakketbezorgers en chauffeurs van vrachtwagens die de horeca komen bevoorraden. "Ik weet niet waar ik naartoe moet", aldus een RMC-chauffeur die een man met een beperking moet wegbrengen. "We gaan rechtdoor, maar ik mag daar niet in. Ik weet het ook niet" In de buurt van de Oranjebrug rijdt een bestuurder van een vuilniswagen zichzelf klem: "We komen er echt niet doorheen hier. Alles is afgesloten." Hij ziet geen andere weg dan tegen het verkeer in te rijden.

Foto: Snapshot Video 198735 (01:14)

De afsluitingen zorgen ervoor dat automobilisten, inclusief omwonenden, in sommige gevallen flinke stukken moeten omrijden. Als bijvoorbeeld Ria, die slecht ter been is, vanaf haar huis op de Prinsengracht even met haar auto een boodschap wil doen op de Haarlemmerdijk, dan zal ze vanaf nu moeten omrijden via de Rozengracht en de Marnixstraat. De rit van een paar minuten kan daarmee wel een kwartier langer duren. Ook de hulpdiensten moeten omrijden, of de paaltjes met een sleutel een voor een uit de grond halen. Brandweerlieden ondervonden vanochtend bij een test dat dit aardig wat werk kost. Een brandweerwoordvoerder laat weten nu nog geen directe zorgen te hebben en de situatie aan te kijken, maar dat ze de maatregel liever niet zien, omdat in een noodsituatie elke seconde telt. Volgens de brandweer kan de proef worden stopgezet als het voor grote problemen zorgt.

Foto: Brandweer palenplan - Judith Hulleman

Onder bewoners zijn de meningen meer verdeeld. "Geweldig, ik heb er enorm naar uitgekeken en wij allemaal als bewoners. Want we werden helemaal gek van al die auto's", aldus een van hen. Een ander is minder positief: "Ook bewoners moeten omrijden, waarom deze proef niet met verzinkbare paaltjes wordt gedaan, is mij reen raadsel." Evalueren Het gaat om een proef van een jaar. De situatie wordt door de gemeente gemonitord en geëvalueerd. Over de bereikbaarheid van nood- en hulpdiensten wordt het stadsbestuur elke 3 maanden geïnformeerd. Na het experiment wordt bekeken of in de toekomst een systeem met verzinkbare palen of met camera’s mogelijk is.