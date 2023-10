Voorlezen tijdens de Kinderboekenweek: 'Het gaat om het plezier in lezen'

De afgelopen week was helemaal in het teken van de jaarlijkse Kinderboekenweek. En deze is niet alleen voor al lezende kinderen, maar bibliotheek Hilversum schenkt deze week extra aandacht aan de kleintjes. De wekelijkse voorleesmiddag voor peuters werd feestelijk gevierd in het theater en werd druk bezocht.

Foto: Voorleesmiddag bibliotheek Hilversum - Amanda Algra

Wekelijks komen kinderen met hun ouders naar de bibliotheek voor de voorleesmiddag en broertjes en zusjes willen vaak ook graag mee. Na afloop mogen ze samen gaan spelen. "We hopen dat kinderen het hier leuk vinden om te spelen en dat ze daardoor ook meer interesse krijgen in de boeken. Om er vervolgens misschien wel eentje mee naar huis nemen", vertelt Eline, medewerker van bibliotheek Hilversum. Jong geleerd Veel jonge kinderen vinden het leuk om voorgelezen te worden en dit is dan ook een goede manier om ze kennis te laten maken met nieuwe onderwerpen en woorden. "Kinderen die voorgelezen worden gaan later zelf ook meer lezen, ze hebben al een fijne ervaring met boeken", legt Eline uit. "Als je dat stukje overslaat wordt het later extra moeilijk om ze aan het lezen te krijgen."

"Er is veel meer afleiding dan vroeger, en daardoor is het echt lastig geworden om kinderen aan het lezen te krijgen." Eline Prange, medewerker bibliotheek Hilversum

Voorlezen is voor jonge kinderen dus een goede manier om ze bekend te maken met boeken. Zo gaat het bij peuters nog niet op het voorbereiden op lezen, maar om het plezier in lezen en het concentreren op een verhaal, blijkt uit onderzoek van het NJI. Oud gedaan Kinderen gaan minder vaak boeken lezen naarmate ze ouder worden. Volgens Eline is dat niet heel gek. "Er is veel meer afleiding dan vroeger, en daardoor is het echt lastig geworden om kinderen aan het lezen te krijgen. Je ziet jonge kinderen al snel met een tablet, wat alleen maar meer wordt al ze ouder zijn." Niet alleen kinderen komen op de wekelijkse middag. "We zien ook veel expats, uit bijvoorbeeld India, die hier met hun kinderen komen. Dus ook veel ouders of oudere kinderen die de taal beter willen leren, komen naar ons toe", legt Eline uit. Speciaal hier voor heeft de bibliotheek ook een grote collectie Engelse boeken, zodat er voor iedereen wat is.