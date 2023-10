Nog drie verdachten aangehouden voor rellen Ajax - Feyenoord

De mannen worden verdacht van openlijke geweldpleging. Op 26 oktober worden ze gedagvaard voor een snelrechtzitting. De politierechter oordeelde vrijdag al dat ze tot die tijd in voorlopige hechtenis blijven.

Eerder deze maand deelde de politie beelden van rellende supporters, in de hoop meer te weten te komen over de identiteit van deze mannen. Het Openbaar Ministerie benadrukt dat geen van de aangehouden verdachten op deze beelden te zien was.

Een 18-jarige man uit Schoonhoven stond wel op die beelden. Hij meldde zich afgelopen vrijdag bij de politie, maar zit niet meer vast. Zijn voorlopige hechtenis werd vandaag door de politierechter geschorst.

Hoger beroep

Het OM meldt daarnaast dat het in beroep gaat tegen de straffen die de snelrechter ruim een week geleden oplegde. Bij die zitting moesten zes verdachten voorkomen. Vijf van hen kregen een straf opgelegd. Het gaat om celstraffen van 13 of 16 dagen en taakstraffen tot 100 uur. Het OM eiste eerder celstraffen tot 7 maanden.

Het politieonderzoek naar de rellen loopt nog. Het Openbaar Ministerie sluit daarom niet uit dat er nog meer aanhoudingen zullen volgen.