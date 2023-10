Vrienden van vermiste Sam (29) radeloos: "Met elk uur wordt het scenario grimmiger"

De 29-jarige Sam van Grondelle wordt sinds gisteren vermist. Zijn vrienden en familie zijn al meer dan 24 uur op zoek naar hem en fietsen elke route af die Sam zou hebben kunnen nemen. De politie ziet de vermissing als zeer urgent en doet er alles aan om hem te vinden. "Dit is echt helemaal niets voor hem, we maken ons heel erg zorgen."

"Dit is echt helemaal niks voor hem", zegt hij radeloos. Rond een uur of acht gisteravond werd het scenario dat hij gewoon even weg zou zijn of ergens anders zou slapen, wel heel onwaarschijnlijk. "Ook als je telefoon leeg is dan was het moment al wel voorbij dat hij toch maar iets zou laten weten."

Sam fietst rond 3.30 uur in de nacht vanaf de pontjes achter Amsterdam Centraal weg richting zijn huis. "Ze kwamen vanaf Skatecafé. De anderen moesten naar rechts en Sam moest als enige naar links" vertelt goede vriend Frans, die ook vandaag nog samen met andere vrienden en de familie van Sam hard op zoek is.

"We zijn alle routes al afgegaan die denkbaar zijn en die hij heeft kunnen fietsen", gaat Frans verder. "Maar het enge is dat het een hele drukke plek moet zijn geweest, want het is het centrum van de stad. Dus iemand moet hem dan al hebben gezien." Ze zoeken hard, ook naar zijn fiets. "Maar het voelt ook het zoeken van een speld in een hooiberg. Er zijn meer fietsen dan mensen in deze stad."

Het voelt steeds enger: "Want met elk uur dat verstrijkt, wordt het scenario grimmiger. Maar daar proberen we niet op te focussen. We moeten gewoon doorgaan met zoeken en hopen en bidden."