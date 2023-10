Stede Broec haalt 100 kilo afval per inwoner niet en wil aantal kilo's opschroeven

De gemeente Stede Broec bespreekt deze week een nieuw raadsvoorstel over de afvalscheiding. Het eerder gestelde doel van 100 kilo afval per inwoner per jaar wordt niet gehaald. Dit aantal wil Stede Broec met 40 kilo verhogen. Het nieuwe plan moet eenmalig bijna 75.000 euro extra kosten.

Foto: Kliko grijs - NH Nieuws

Het afvalbeleid - met de daarbij gestelde doelen en uitgangspunten - werd in november 2019 door de gemeente Stede Broec opgesteld. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van een 'prijsprikkel', of recycletarief, op fijn restafval. Daarmee wordt het restafval dat thuis opgehaald wordt bedoeld. In Medemblik geldt wel een recycletarief.

Vanaf 1 januari 2024 zijn gemeenten in Nederland verplicht om afval van groente- fruit- en etensresten apart in te zamelen. Daarom worden er nieuwe afvalbakken geplaatst bij de bestaande ondergrondse containers. De gemeente verwacht dumpingen van afval te voorkomen. Voor het project en de communicatie vanuit afvalverwerker HVC trekt Stede Broec iets meer dan 73.000 euro uit, waarvan 10.000 voor onvoorziene kosten.

Met het nieuwe beleid hoopt de gemeente Stede Broec inwoners de mogelijkheid te geven om minder huishoudelijk afval als restafval aan te bieden, en afvalstromen die los verwerkt kunnen worden aan te bieden in de verschillende containers. Deze zouden vervolgens op een efficiëntere en goedkopere manier verwerkt kunnen worden.

Van 100 naar 140 kilo afval per inwoner per jaar

Stede Broec verwachtte door eerder genomen maatregelen jaarlijks maximaal 100 kilo restafval per inwoner te verzamelen. Maar dit gaat niet lukken. Dit zou volgens hen onder meer komen doordat het recycletarief niet is ingesteld. Dit gebeurde niet door afspraken in het akkoord van de nieuwe coalitie. Er werd besloten om het eerdere beleid van de gemeente te optimaliseren.

"Met de voorgestelde maatregelen wordt verwacht te komen tot 146 kilo per inwoner per jaar. Met het oog op een realistische ambitie wordt geadviseerd het doel van 100 kilo bij te stellen naar 140 kilo per inwoner per jaar", aldus de gemeente. "Mocht in de toekomst de wens ontstaan om het restafval verder omlaag te brengen, kan invoering van het recycletarief opnieuw overwogen worden."

Het nieuwe raadsvoorstel en Afvalbeleidsplan van de gemeente Stede Broec wordt aankomende donderdag besproken. Deze geldt voor de periode tot en met 2027.