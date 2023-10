Mannen stelen voor honderden euro’s in drogisterijen Heemskerk en Beverwijk

Naar binnen zonder, naar buiten mét allemaal dure producten: twee mannen pleegden december vorig jaar meerdere diefstallen in drogisterijen in Beverwijk en Heemskerk. De politie vraagt zich af wie deze mannen zijn en deelt nu deze beelden.

Ze gingen te werk in de Europassage en Deutzstraat in Heemskerk en de Breestraat in Beverwijk. In alle drie de gevallen komen de mannen afzonderlijk van elkaar de winkel binnen. Ze pakken een winkelmandje en vullen die één voor één met producten.

Ook witte tassen worden gevuld en verdwijnen onder de jas van één van de verdachten. De dure producten verdwijnen zo, samen met de mannen, uit de winkels. Zonder er ook maar iets voor af te rekenen. De twee hebben uiteindelijk voor honderden euro’s meegenomen.