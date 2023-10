Sportclubs regio Haarlem: laat je kinderen niet alleen naar training fietsen

Het nieuws over jongeren op fatbikes die leeftijdsgenoten terroriseren, zorgt voor onrust in de regio. Meerdere sportclubs in Haarlem en omgeving roepen de ouders van jonge sporters op om hun kinderen 's avonds niet alleen naar de club te laten fietsen.

NH heeft meerdere mails van de verenigingen aan ouders in handen. Daarin staat de oproep aan ouders om hun kinderen 's avonds niet meer alleen van en naar de trainingen te laten. "Laat ze met elkaar fietsen of fiets zelf mee", valt te lezen.

Vanuit de politie het verzoek om tijdig contact op te nemen indien zich situaties voordoen die als dreigend worden ervaren of indien sprake is van samenscholing. In geval van spoed graag direct 112 bellen en in andere gevallen kan gebeld worden naar 0900-8844.

De afgelopen periode bereikten ons steeds vaker berichten van ongeruste ouders, verzorgers en ook jeugdleden in verband met de groep jongeren die rondrijdt op fatbikes en overlast veroorzaakt. Vanuit Kon. HFC onderhouden we contact met politie en handhaving hierover. Het advies luidt om (jeugd)leden zoveel als mogelijk gezamenlijk te laten fietsen, dan wel ze te brengen en te halen.

Het Haarlemse Alliance'22 is één van de amateurvoetbalclubs die ouders vraagt hun kinderen alleen nog met vriendjes of vriendinnetjes te laten fietsen óf ze met de auto te vervoeren. Vicé-voorzitter Frank van de Peppel: ''We merken dat er onrust is. Er wordt veel over gesproken, tussen de kinderen onderling maar ook tussen de ouders. Die vragen zich af wat wíj er als club aan kunnen doen. Nou, dit leek me één van de mogelijkheden. Veel meer kunnen we niet doen.''

Van de Peppel merkte al voordat de brief was uitgegaan dat meer dan vroeger ouders hun kinderen naar de club brengen. ''De zorg is er dus al een tijdje. We hopen dat het probleem snel is opgelost.''