Huizers doen opnieuw pleidooi voor een hondenstrand bij de politiek

Hoewel de gemeente Huizen al twee keer nee gezegd heeft tegen een hondenstrand wagen inwoners Paul van Zomeren en Monique van Genderen toch nog een poging. Het tweetal probeert nu de gemeenteraad te overtuigen om een geschikte plek te creëren waar de honden en hun baasjes in de zomer het water in kunnen. "Je krijgt een speciale band met je hond als je samen zulke leuke activiteiten onderneemt", is één van hun argumenten.

"Dan moeten wij gebruik maken van het water via smalle paadjes en bosjes", stellen de twee. Dat vinden zij zonde, omdat er volgens hen namelijk echt behoefte is aan een hondenstrand; een plek waar je samen met de hond het Gooimeer in kan. In Huizen wordt een hondenstrand echt gemist. Dat is iets wat het duo geregeld hoort. Zij wijzen dan ook naar een petitie die door 615 mensen is ondertekend.

In de periode van 1 oktober tot 1 april kunnen de baasjes en hun viervoeters zich eigenlijk overal uitleven in Huizen. Wat Van Zomeren en Van Genderen betreft zijn er dan mogelijkheden genoeg om te zwemmen. Maar dat wordt helemaal anders als het strandseizoen begint. Dan mogen de inwoners niet meer met hun hond het strand aan bijvoorbeeld de Zomerkade op.

"Wil je met zijn allen gaan zwemmen als het mooi weer is, moet de hond helaas thuisblijven, terwijl een hond tijdens de warmte niet kan zweten zoals wij mensen dat doen. Ze hebben verkoeling nodig via hun pootjes en buik. Dat kan alleen via water of koude ondergrond", melden Van Zomeren en Van Genderen in hun schriftelijke bijdrage aan de raad.

Haalbare locatie

Het duo heeft zelf al gekeken naar plek die volgens hen haalbaar is. De in hun ogen meest geschikte locatie is op de dijk; die start na het Harderwijkerzand in de richting van de Zomerkade. Dit is al een hondenlooslopgebied. Maar als de Huizer politiek een andere plek weet dan staan zij daar zeker voor open.

Het belangrijkste is dat er voldoende ruimte is. Momenteel is er wel een klein gebiedje naast het fietspad op de dijk waar de honden het water in mogen plonsen, maar als daar drie of vier viervoeters tegelijk in baden hebben de eigenaren weinig plek om mee te gaan. Daarnaast is het geen toegankelijke locatie. Van Zomeren en Van Genderen zeggen dat er veel keien op de kant en in het water liggen.

Berenklauwen

"Daardoor is het gevaarlijk voor mens en dier", stellen zij. En dat is lang niet alles. "In de zomer spoelt hier enorm veel groen en wier aan, wat enorm gaat ruiken. Tevens is er weinig gelegenheid om de opgeruimde zakjes met hondenpoep weg te gooien. Je kunt ook niet even zitten en het stukje waardoor het water bereikbaar is, zit vol met kuilen, stenen, gras, Berenklauwen en grasaren. Wat gevaarlijk is voor ieder.

Als de politiek wel bereid is een hondenstrand te realiseren, dan hopen de initiatiefnemers ook dat de nodige voorzieningen er komen. Denk daarbij aan bankjes, prullenbakken, een omheining, bebording zodat duidelijk is dat dit een hondenstrand is en een schaduwplek met bomen. Daarnaast hopen de twee dat er zand komt op de plek waar nu gras, onkruid en stenen liggen.

Inspreken

Vanavond spreken de twee inwoners de commissie sociaal domein toe. Zij hopen dat de raad een hondenstrand toestaat, zoals dat in andere Nederlandse gemeenten ook al gebeurt. In Zandvoort, Bergen aan Zee en Noordwijk is hier beleid voor.

Vooralsnog is het college van burgemeester en wethouders tegen en houdt het hondenverbod in de zomer op het Gooierhoofd en Zomerkade in stand. Zij voorziet gezondheidsrisico's, omdat lang niet alle hondenbezitters de uitwerpselen van hun viervoeter netjes opruimen. Dat was het antwoord eind september op het verzoek om honden tussen 1 april en 1 oktober toch toe te staan op bovengenoemde stranden. Overigens velden B&W in 2021 al eenzelfde oordeel.

"Het niet opruimen van de hondenpoep door de eigenaren is altijd een probleem, in elke gemeente. Bijna iedereen ruimt het op, maar er blijven altijd hondeneigenaren die deze regel niet voor hen vinden gelden", aldus de initiatiefnemers. "Feit blijft dat er hondeneigenaren hardnekkig vol blijven houden en de uitwerpselen van hun hond niet gaan opruimen. Dit is niet te voorkomen, maar we kunnen er met elkaar op blijven letten en en elkaar erop aanspreken."