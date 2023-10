Bovenkarspeler die zijn vrouw zou hebben gedood in 'psychisch zorgelijke toestand'

Het gaat slecht met Emiel H. (53). De man uit Bovenkarspel wordt ervan verdacht zijn vrouw te hebben vermoord en in brand te hebben gestoken. Vanwege zijn toestand verblijft hij op een psychiatrische afdeling van de gevangenis. "Zijn situatie is nog zorgelijker dan tijdens de vorige zitting", aldus zijn advocaat tijdens een tussentijdse rechtszaak.

Zijn toestand is één van de redenen dat H. ook dit keer niet aanwezig was in de rechtszaal. "Het transport hier naartoe en ook de publiciteit die het genereert, geven hem teveel stress", aldus advocaat Guido Terlingen.

Het is niet het enige dat onduidelijk blijft in deze zaak. Volgens het Openbaar Ministerie is er sprake van moord of anders doodslag. Emiel H. zou zijn vrouw rond 9 april van dit jaar hebben gewurgd. Daarna zou hij haar hebben meegenomen naar een afgelegen plek en in brand hebben gestoken. En mogelijk heeft hij het lichaam daarna weer mee naar huis genomen.

Nadat de vrouw als vermist wordt opgegeven, wordt de woning van het echtpaar, waar ze met hun kinderen wonen, uitgebreid onderzocht. De schok is groot als een paar dagen later haar lichaam wordt gevonden en haar 53-jarige man wordt aangehouden.

'Dood van vrouw was een ongeluk'

Wat er precies is gebeurd, blijft ook vandaag onduidelijk. De advocaat van H. wil er op dit moment nog niets over kwijt, behalve dat het volgens zijn cliënt een ongeluk is geweest.

Een uitgebreid psychisch onderzoek is inmiddels afgerond. De uitkomsten daarvan zijn nog niet gedeeld, maar wel is duidelijk dat de meewerkende psycholoog en psychiater het niet volledig met elkaar eens zijn over de conclusies. Nieuw onderzoek moet volgens het Openbaar Ministerie uitwijzen of TBS noodzakelijk is, of een lichtere vorm van TBS (met voorwaarden, dus zonder dwangverpleging).

Ook worden deze week nog de resultaten van het aanvullend sectieonderzoek verwacht. Daaruit moet blijken wat de exacte doodsoorzaak is geweest. De advocaat beraadt zich nog op mogelijk extra onderzoek.

Hoe nu verder?

Afhankelijk daarvan moet blijken of er op 8 januari nog een tussentijdse zitting volgt, of dat er al een inhoudelijke behandeling kan volgen. Dat is ook het moment waarop verdachte Emiel H. bereid is een verklaring af te leggen, aldus zijn advocaat eerder. Tot de volgende zitting blijft de verdachte hoe dan ook in voorarrest.