Mysterieuze roze lucht houdt Vennepers in zijn greep

Vennepers die vrijdagnacht rond kwart over 1 nog wakker waren en naar buiten keken, zagen een wel heel sprookjesachtige lucht. Die kleurde namelijk felroze. Op social media werd druk gespeculeerd over dit bijzondere fenomeen. NH zocht uit waar de bijzondere lucht vandaan kwam.

Sommige mensen denken dat ze het noorderlicht hebben gezien , waarin ook roodachtige tinten te zien kunnen zijn. Maar omdat het noorderlicht afgelopen weekend niet boven Nederland te zien was, moet er een andere verklaring zijn. Sommige Vennepers vermoeden dat het licht uit kassen in de buurt komt, zo blijkt uit de reacties in een Vennepse besloten Facebookgroep.

Venneper Clay Lynch is een van de nachtbrakers die nog wakker was. Hij maakte bovenstaande foto en vertelt aan NH dat de roze gloed na vijf minuten verdween. "Ik heb dit nog nooit eerder gezien en woon hier al langer dan 15 jaar."

Om te controleren of dat klopt, belde NH met verschillende kwekerijen in de regio. De eerste twee laten weten dat het roze licht niet uit hun kassen komt. Zo vertelde een rozenkweker NH dat zijn rozen andere verlichting nodig hebben om te groeien.

De afstand tussen Nieuw-Vennep en Burgerveen bedraagt ongeveer vier kilometer.

De lichtvervuiling is inderdaad afkomstig van Looye bevestigt de gemeente Haarlemmermeer. Dat het vrijdagnacht zo felroze was, heeft volgens de gemeente ook te maken met de weersomstandigheden. ''De combinatie van een ondergaand nazomerzonnetje, bewolking en veel vocht in de lucht heeft ervoor gezorgd dat de lucht sowieso meer rood en oranje kleurde. Dit wordt versterkt door bepaalde kassenverlichting. De firma Looye heeft zowel rode als gele lampen.''

Over de gloed van Looye is in het verleden ook al geklaagd bij de natuur en milieufederatie, blijkt uit de lichthinderkaart van de nacht van de nacht. Toch houdt de tomatenkwekerij zich volgens de gemeente aan de regels. ''De firma Looije mag de schermdoeken deels openzetten, omdat het vermogen van de verlichtingsinstallatie minder dan 15.000 lux bedraagt. De installatie is nagemeten.''