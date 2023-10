Winterweer op komst: het wordt een week van uitersten

De week begint nog redelijk rustig, vertelt Visser bij NH Radio. "Komende nacht is er kans op vorming van mist en ook morgenochtend kan het plaatselijk eerst mistig zijn. Later op de ochtend en vooral in de middag is er zon, afgewisseld met bewolking. Het wordt opnieuw een graad of 13. Er is weinig wind, alleen in de middag komt er matige wind uit het oosten."

Stijgende temperaturen

Daarna draait het weerbeeld. Visser vertelt dat het voor de woensdag nog niet zoveel gevolgen heeft met temperaturen van rond de 15 graden, maar op donderdag stijgt het kwik snel. "Dan komen we weer helemaal in de warme lucht terecht, met temperaturen rond de 17, 18 en plaatselijk 19 graden." Woensdagavond en donderdagochtend regent het wel.

"De zachte lucht komt binnen, maar die verdwijnt vrijdag ook weer", vervolgt de weerman. "Er stroomt continentale lucht vanuit Scandinavië Nederland binnen en daardoor gaat de temperatuur vrijdag continu naar beneden. Zaterdag is het niet veel warmer dan een graad of 5 tot 6. In Groningen zelfs 3 graden."

Sneeuw dit weekend?

De neerslagkansen zijn groot en de laag koude lucht is boven die provincie dermate dik volgens Visser dat er daar zomaar een sneeuwbui kan vallen. Voor Noord-Holland is dat niet het geval. "Dat geldt dan vooral voor Noord-Duitsland en het noordoosten van Nederland."

Blijft het weer daarna winters? Zeker niet, aldus Visser. "De temperatuur schiet op zondag weer omhoog. Dan wordt het een graad of 13, 14. De week daarna wordt het weer zacht door de oceaanlucht."