Jeugdgevangenis en taakstraf voor mishandeling en oplichting bejaarde Haarlemmer

Op 11 januari belde de man een ouder echtpaar in Haarlem-Noord op en vertelde dat hij een medewerker van de bank was. Hij kwam later bij het echtpaar aan de deur en wilde de bankpassen en contant geld meenemen. Toen het paar doorkreeg dat ze werden opgelicht, ontstond een worsteling in de woning. De 82-jarige bewoner werd daarbij geslagen en tegen zijn hoofd geschopt. De 20-jarige ging er met een bedrag van bijna 4.000 euro aan contanten vandoor.

Nog negen zaken

Tussen 11 november 2022 tot en met 4 januari van dit jaar bleek de man al negen andere slachtoffers gemaakt te hebben. Ook daar maakte hij bankpassen en pincodes buit met een babbeltruc en wist hij daarmee geld van de rekeningen te halen. Hij bekende een groot deel van die feiten tijdens de rechtszaak.

Omdat de 20-jarige volgens de reclassering een autistische stoornis heeft en makkelijk te beïnvloeden is, werd hij volgens het jeugdstrafrecht vervolgd. De eis was 18 maanden jeugddetentie. Het werd uiteindelijk acht maanden, waarvan 52 dagen voorwaardelijk. Die periode had de verdachte al in voorarrest doorgebracht. Hij is nu dus op vrije voeten.

Wel moet hij de slachtoffers een schadevergoeding betalen. In totaal gaat het om een bedrag van ruim 18.000 euro. Verder is hem een taakstraf van 180 uur opgelegd.

Poging tot doodslag

De rechter vindt dat er genoeg bewijs is om de dader te veroordelen voor diefstal met geweld, negen keer diefstal van geld, oplichting en een poging daartoe. Het openbaar ministerie beschuldigde de man ook van poging tot doodslag, maar daar is volgens de rechter niet genoeg bewijs voor.