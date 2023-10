Topspeurder labrador Bliss schiet te hulp in natuurgebied Zandvoort

Het gaat niet goed met het natuurgebied Wurmenveld aan de noordkant van Zandvoort. Er woekeren planten die daar helemaal niet thuis horen. Neem bijvoorbeeld de rimpelroos en de sneeuwbes, maar ook de Japanse duizendknoop. En laat labrador Bliss nou net een expert zijn in het opspeuren van de wortels van die vervelende 'knopen'.

Bovengenoemde 'invasieve exoten' verdringen de soorten die juist wél op het Wurmenveld moeten groeien. De biodiversiteit in het gebied gaat daarom snel achteruit, stelt drinkwaterbedrijf PWN, de beheerder van dit deel van Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Het moet weer een gezond stuk duingebied worden. Tijd voor natuurherstel dus. Die herstelwerkzaamheden duren tot en met december. Labrador Bliss staat al te popelen. Maar wie is deze 'knopensnuffelaar'? Tekst loopt door na de foto.

Foto: Labrador Bliss - Lonneke Aarts

"We gebruiken de hond voor de eerste keer. We huren haar van een Japanse duizendknoopspecialist", zegt een woordvoerder van PWN. "U moet daarom bij de firma HOEK zijn." Lonneke Aarts werkt bij dat bedrijf en kent Bliss als geen ander. "Bliss woont namelijk bij mij in Schoorl. Haar broertje Bruce, ook gespecialiseerd in het ontdekken van duizendknoopwortels, woont bij zijn trainer aan de andere kant van het land. Praktisch gezien zetten we daarom waarschijnlijk alleen Bliss in Zandvoort in." Snuffelen op bouwplaatsen De vijfjarige Bliss is als detectiehond getraind om de wortels van de Japanse duizendknoop en nog drie andere soorten te traceren: van de Boheemse, de Sachalinse en de Afghaanse duizendknoop. Door de geur van de wortels welteverstaan. "Die kunnen wij als mensen natuurlijk niet zien en door de stukjes wortel verspreidt de duizendknoop zich razendsnel", legt Lonneke uit. Bliss heeft inmiddels heel wat werkervaring opgedaan, door het hele land. "Meer op bouwplaatsen dan in de natuur. De wortels van de duizendknoop kunnen namelijk ook funderingen aantasten. Je snapt dat ikzelf liever in de Zandvoortse natuur aan het werk ben dan op een bouwplaats", lacht Lonneke. Tekst loopt door na de foto.

Foto: Lonneke en Bliss aan het werk op een bouwplaats - Lonneke Aarts

Ze hoeft Bliss nauwelijks commando's te geven om te gaan speuren. Veel gaat met lichaamstaal. Ze houdt Bliss ondertussen wel aan een lange lijn vast. "Ze gaat diep met haar neus de grond in om te snuffelen. Dat gaat op hele hoge intensiteit. Als ze de geur van de wortel eenmaal herkent, gaat ze kwispelen met haar staart van enthousiasme en uiteindelijk blijft ze helemaal stilstaan. We doorzoeken het terrein samen vanuit meerdere richtingen." Uitrusten van het snuffelen Bliss wordt drie keer ingezet in Zandvoort. "Vooraf, tijdens de werkzaamheden en ook daarna. Zodat we zeker weten dat er geen wortels meer zijn achtergebleven. Ze controleert bijvoorbeeld ook de banden van de voertuigen, zodat die schoon aan het werk kunnen gaan. Overigens is het gebied in Zandvoort niet zo heel groot. Als het om een uitgestrekter gebied gaat, gaat Bruce vaak ook mee." Maar wat doet Bruce dan als zijn zusje in Zandvoort hard aan het werk is? "Uitrusten. Want je moet het snuffelen eigenlijk een beetje vergelijken met hardlopen. Het gaat dus op hoge intensiteit en daar moet je dan weer even van bijkomen. Zeker als het ook om grote terreinen gaat." Tekst loopt door na de foto.

Foto: Bruce in actie - Lonneke Aarts

Bliss en Bruce leren nog steeds bij. "De helft van de week bestaat uit werken, de andere helft uit trainen. We moeten ze natuurlijk wel scherp houden." Afleiding van andere honden? Maar kan Bliss wel rustig doorwerken als er ook andere honden rondsnuffelen in het Wurmenveld? Het is immers een losloopgebied. Volgens Lonneke is dat geen probleem. "Ze is getraind om dan door te blijven werken. Ze moet er natuurlijk niet ineens vandoor gaan, maar wel haar 'neus bij het werk houden'." Ook PWN maakt zich weinig zorgen over dat laatste. "Het werkgebied waar de Japanse duizendknoop groeit, wordt helemaal afgezet en kan dus tijdens het detectiewerk niet worden verstoord door andere honden. Verder gaan we er vanuit dat de honden zich professioneel gedragen", aldus de woordvoerder. Uiteindelijk moet de Japanse duizendknoop aan het einde van Bliss haar snuffelwerk helemaal verwijderd zijn. En wordt het stukje natuur volgens PWN 'een mooie duinvallei met een poel op een nu overwoekerd stuk.'