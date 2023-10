Reanimatiemarathon van 24 uur in Stede Broec: "Letterlijk van levensbelang"

In Stede Broec zijn er zo'n 700 mensen die weten hoe je iemand moet reanimeren. "Wij hebben zelf 150 leden. Verder begeleiden we ongeveer 500 tot 600 mensen. De professionals, zoals zorgmedewerkers, worden daar nog niet bijgerekend", vertelt Mark Waterman, voorzitter van EHBO Stede Broec. "Kunnen reanimeren is letterlijk van levensbelang. Al is het alleen maar voor je eigen gezin of omgeving."

De reanimatiemarathon begint zaterdag om 12.00 uur. Aanvankelijk zou deze marathon gehouden worden op het Streekplein in Bovenkarspel, naast het winkelcentrum Streekhof. Maar onder andere vanwege de onvoorspelbare weersomstandigheden is besloten om het te verplaatsen naar binnen.

Bloeddruk laten meten

Daarom wordt de marathon gehouden bij het gebouw van EHBO Stede Broec, aan de Dracht in Grootebroek. Ieder uur komen er teams binnen, waardoor er genoeg ruimte en overlap is om iedereen plaats te bieden.

Iedereen die dat wil, is welkom om te komen kijken naar de reanimatie marathon, de bloeddruk op te laten meten, of meedoen met de teams die reanimeren. Ook kan EHBO Stede Broec nog enkele vrijwilligers gebruiken voor het 24-uur durende evenement. "Vooral 's nacht komen we eigenlijk nog wat handjes te kort", zegt Waterman. "Met een klein team redden we het net aan, maar het zou mooi zijn als er mensen zijn die extra ondersteuning willen geven."

Klachten bij vrouwen worden te laat herkend

Tijdens de marathon van aankomend weekend zal er ook vooral aandacht gegeven worden aan de reanimatie bij vrouwen. Als een vrouw te maken heeft met hartfalen, worden soms andere klachten ervaren dan wanneer een man last heeft van hartfalen.

"Je herkent de klachten op een andere manier", legt Waterman uit. "Soms kunnen deze hetzelfde lijken als menstruatieklachten, of klachten die horen bij de overgang. Vrouwen worden daarom soms te laat gereanimeerd, omdat deze klachten niet op tijd gemeld of opgemerkt worden. Professionals herkennen de klachten soms ook te laat. Daar zijn ze nu achtergekomen. Dus wij vinden dat daar veel meer aandacht voor nodig is."