Besties: Kunnen Piet en Harry hun ijskoude vriendschap laten ontdooien met een dikke knuffel?

Ze groeiden samen op als buurjongens in de Kerkstraat. Maar pas jaren later, bij de Rijper IJsclub, is de vriendschap tussen Piet en Harry tot grote bloei gekomen. "We vormen een twee-eenheid en vullen elkaar perfect aan". Piet bedenkt het met zijn hoofd en is de grote animator, en Harry maakt het met zijn handen en corrigeert Piet waar nodig.

Piet wil het niet hardop zeggen, maar schoorvoetend geeft hij toe dat vriend Harry en hij samen de Rijper IJsclub zijn. Zonder dit duo zou er niet zoveel gebeuren in De Rijp. De ijsclub komt niet alleen in actie bij strenge vorst, maar de club organiseert ook ieder jaar de plaatselijke feesten zoals Koningsdag. En hoewel de vrienden de stuwende kracht zijn achter de club, benadrukt Harry dat ze niet zonder de andere bestuursleden kunnen.

De vriendschap tussen Piet en Harry speelt zich voornamelijk af rond de ijsclub. Zorgen dat alles klaar is voor het geval Koning Winter zijn intrede doet. Volgens 'weerman' Piet gaat het deze winter zeker lukken. "Ik denk dat we in januari het ijs op kunnen". Als dat gebeurt dan kan dat met de lichtmasten waarvoor Harry nieuwe fundamenten in het water heeft gemaakt.

De vriendschap tussen Piet en Harry wordt vooral beleefd met het hoofd, voor emoties is minder plek. "Piet is niet zo'n knuffelkont", constateert Harry met enige weemoed. "Ik vind het jammer dat hij zijn emoties niet laat zien en alles wegwuift ". Piet hoort het met een brede glimlach aan. En zodra Piet en Harry hun vriendschap met een tegeltjeswijsheid bevestigen, blijft het de vraag of er nog een ruimte is voor een dikke knuffel.