Voorlopig geen verbouwing brandweerpost Huizen: nieuw besluit gaat maanden duren

De verbouwing van de tweede Huizer brandweerpost op de Bovenmaatweg gaat voorlopig niet door. Er is meer tijd nodig omdat er een goed, nieuw plan met een ander prijskaartje moet komen. Deze vertraging betekent bijna zeker dat er een nieuw besluit moet vallen.

Het eerste traject van de verbouwing is stukgelopen. De brandweer heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben voor een goede indeling en een duidelijke visie voor de toekomst. Inmiddels zijn er gesprekken gaande over dit toekomstbeeld. Nadeel is dan weer dat de hele besluitvorming opnieuw moet, wat leidt tot een uitstel van ettelijke maanden.

Op de Bovenmaatweg is vorig jaar een tweede brandweerpost in gebruik genomen. De tweede locatie is nodig, omdat de druk op de kazerne aan de Eemlandweg als te groot wordt ervaren. Met een nieuwe post moet de brandweer de aanrijdtijden verbeteren. Om deze locatie te laten fungeren als volwaardige kazerne komt er nog wel bij dat de post op de Bovenmaatweg een flinke verbouwing moet ondergaan.