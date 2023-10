Rens, Jaïr & Ome Uncle beleefden hun mooiste zomer tot nu toe

Rens, Jaïr & Ome Uncle (afgekort RJO) is een muzikale act, die bestaat uit drie energieke vrienden met een liefde voor het maken van muziek en plezier. Het een versterkt het ander. De Amsterdammers zijn nu drie jaar bezig met hun muzikale avontuur en er komt steeds meer structuur in wat ze doen. Afgelopen zomer begon dat zich uit te betalen: ze stonden op meerdere festivals, met als hoogtepunt een 'TVTAS-tour'; een serie optredens waarvoor ze van waddeneiland naar waddeneiland hopten.

Ieder jaar beter

De groep bevriende muzikanten kijkt tevreden terug op hoe ze zich de afgelopen jaren ontwikkeld hebben. In de zomer van 2021 hadden ze met optredens nog last van de naweeën van de coronamaatregelen, in 2022 had ieder voor zich vakantieplannen gemaakt, waardoor ze zes weken lang niet konden optreden, maar dit jaar waren de agenda's wel goed op elkaar afgestemd. "Het was onze mooiste zomer tot nu toe," zegt Rens Weijenborg (25). "We hebben heel veel opgetreden en heel veel geleerd."

In oktober en november speelt de groep in een aantal poppodia. Waar ze op de festivals onderdeel waren van een groter evenement, komen mensen nu specifiek voor hen. Rens laat het goed tot zich doordringen: "Die mensen hebben thuis misschien wel een oppas geregeld om te kunnen komen, of zijn nu hun vrienden aan het overtuigen om met ze mee te komen naar ons." Hij verheugt zich erop: bij poppodia weten de licht- en geluidstechnici precies wat ze moeten doen om het optreden zo goed mogelijk te laten klinken. En ze kunnen bevriende acts uitnodigen in hun voorprogramma.

Persoonlijke ervaringen

Ook inhoudelijk probeert RJO steeds meer te definiëren wie ze zijn en wat ze willen brengen. "De mooiste muziek gaat over je eigen menselijke ervaringen. En die dan zo brengen dat ze voor een grote groep herkenbaar zijn. Wat is onze plek in de muziek". Dat onderzoek is voor het drietal de volgende stap om te maken.

Tekst gaat verder onder de video.