(Bijna) alle vliegtuigen vanaf Schiphol blijven Israël komende dagen mijden

Het overgrote deel van de vliegtuigen dat gewoonlijk op en neer vliegt tussen Schiphol en Tel Aviv, blijft de komende dagen aan de grond. Nadat het conflict tussen Hamas en Israël op 7 oktober escaleerde, hielden de meeste vliegmaatschappijen hun toestellen al aan de grond. Daar komt in ieder geval tot donderdag geen verandering in.

KLM hanteert geen deadline als het gaat om hun gecancelde vluchten naar het grootste vliegveld van het land in Tel Aviv, luchthaven Ben-Gurion. EasyJet en Transavia stoppen alle vluchten tot respectievelijk donderdag en vrijdag.

Op de websites van de luchtvaartmaatschappijen wordt indirect al wel alvast voorgesorteerd op een langere stop op vliegverkeer richting Israël. Alle drie wijzen ze naar de mogelijkheden voor reizigers die deze maand naar Tel Aviv zouden vliegen om hun vlucht om te boeken.

Oorlog Gazastrook

Met een mogelijk grondoffensief van het Israëlische leger in de Gazastrook in het verschiet, en raketbeschietingen in het zuiden en noorden van het land, lijkt het onwaarschijnlijk dat het luchtruim snel veiliger gaat worden. Vorige week kapte KLM een dag van tevoren een plan af om te assisteren in het ophalen van Nederlanders uit Israël. Ook toen werd het luchtruim te onveilig geacht voor de burgerluchtvaart.

Overigens vliegen er nog wel toestellen van luchtvaartmaatschappij El Al naar Tel Aviv vanaf Schiphol. Die vliegtuigen zitten veelal vol met Israëliërs die naar huis proberen te komen, waaronder reservisten die zijn opgeroepen.