29-jarige Sam vermist, vrienden en familie zijn radeloos

"We maken ons ernstige zorgen, dus mocht je iets weten of hebben gehoord: laat het aub weten", is te lezen in het bericht dat is geschreven door Frans en Rutger, twee vrienden van Sam. "Hij was met twee vrienden in het Skatecafé in Noord geweest", vertelt Frans, die er zelf niet bij was, aan AT5. "Nadat ze de pont hadden genomen naar Centraal, fietste hij alleen richting zijn huis bij station Amstel in de buurt."

Daarna is er niets meer van Sam vernomen. "Sinds gisteravond gaan we zelf de stad in en zijn we routes afgegaan die hij vanaf Centraal naar huis kan hebben genomen." Sam droeg een blauwe trui en een beige bodywarmer op zijn weg naar huis. "We zoeken ook naar zijn fiets, een groene herenstadsfiets met een rood Abus-slot", zegt Frans.