Veerpont Westeinde weer zeker enkele uren uit de vaart, ditmaal door een storing

Door een storing is pont Westeinde tussen Anna Paulowna/Breezand en Julianadorp uit de vaart. Dat meldt de gemeente Hollands Kroon op Facebook . Er wordt geprobeerd de pont binnen enkele uren weer in de vaart te krijgen, maar garanties zijn er niet.

De laatste tijd ligt de pont vaker uit de vaart. Dit gebeurde in mei nadat een automobilist dodelijk verongelukte toen hij tegen de pont aanreed, en waardoor de pont zwaar beschadigd raakte.

Ook in augustus was er nog een storing, en vorige week kon de pont niet varen doordat er een object in de schroef van de pont zat. Afgelopen donderdag was de pont eindelijk gerepareerd. En nu kan de pont dus weer niet varen door een storing, waarvan de oorzaak niet bekend is.

Fietsbrug

De pont wordt vooral gebruikt door fietsers. Begin dit jaar werd een petitie voor ruimere vaartijden en anders een fietsbrug in plaats van de pont over het Noordhollandsch Kanaal nog massaal ondertekend.

De provincie liet daarop weten de mogelijkheid te onderzoeken. Omwonenden gaven echter aan tegen veranderingen te zijn.