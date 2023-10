Faka met je fietslicht! Jongerenwerk Zandvoort deelt gratis fietslampjes uit

Fietsende middelbare scholieren kregen vanmorgen in Bentveld, in de gemeente Zandvoort, gratis fietslampjes van Jongerenwerk Zandvoort. Ook de politie, burgemeester David Moolenburgh en wethouder Lars Carree hielpen een handje mee.

"Landelijk is het nog echt een groot probleem. We zien nog steeds dat er veel ongelukken gebeuren, omdat mensen geen fietslicht hebben", vervolgt Marieke. "We willen op deze manier mensen bewust maken dat dat heel gevaarlijk is. En dat de kans op ongelukken met twintig procent afneemt op het moment dat je wél een fietslicht hebt."

'Beseffen de risico's niet'

Toch rijden veel jongeren nog steeds zonder fietslicht rond. En dat kan gevaarlijke situaties opleveren, helemaal nu het een stuk later licht en vroeger donker wordt.

"Ze weten niet wat het is om bestuurder van een auto of vrachtwagen te zijn. Dus ze beseffen de risico's veel minder. Op deze ludieke wijze vragen we er aandacht voor en maken we de drempel wat lager om wel met licht te rijden."

