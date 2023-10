Met de trein over de Afsluitdijk? Veelbesproken spoorlijn komt er wellicht toch

Niet via Flevoland, maar via Alkmaar en over de Afsluitdijk kun je straks mogelijk richting Friesland en Groningen reizen. Daar wordt over gesproken door het projectteam Lelylijn. De nog aan te leggen en zo gewenste spoorlijn moet zorgen voor een betere en vooral snellere verbinding tussen Noord-Nederland en de Randstad.

Al bij de bouw van de Afsluitdijk was er rekening gehouden met de aanleg van een spoorlijn over de 30 kilometer lange dam. Zo was er een stuk grond gereserveerd voor de lijn. Hij kwam er nooit. Het was niet rendabel; de grond werd later gebruikt voor uitbreiding van de weg.

Maar tot nu, wellicht. Het projectteam Lelylaan onderzoekt diverse scenario's voor de spoorlijn van de Randstad naar de noordelijke provincies. Twee ervan lopen door Flevoland. De een buigt bij Emmeloord af richting Friesland en Groningen, de ander eindigt in Assen.

Derde optie

Maar er is nu ook een derde optie bijgekomen: die vanaf Amsterdam, via Alkmaar en afbuigend naar en over de Afsluitdijk, via Leeuwarden en eindigend in Groningen. Welke optie er ook komt: het demissionaire kabinet heeft aangegeven dat dit door moet gaan, ondanks bezuinigingen.

Wie nu vanuit Noord-Holland naar Leeuwarden wil met het openbaar vervoer, kan het beste gebruikmaken van de bus, schrijft mediapartner Streekstad Centraal. Die vertrekt in Alkmaar en stopt ook in Heerhugowaard, daarna gaat het via Den Oever en de Afsluitdijk naar Friesland. De bus doet dat vrij snel, maar niet zo snel als een trein dat zou kunnen.

Huidige route traag

De Lelylijn van de Randstad naar de noordelijke provincies zou een alternatief moeten gaan vormen voor de huidige route via Zwolle en Meppel. Die route is traag en als er een calamiteit is, zijn er geen alternatieven. De route waarover de afgelopen jaren het meest is gesproken loopt van Lelystad via Emmeloord en Heerenveen naar Leeuwarden en Groningen. Maar daar zitten nadelen aan. De kosten kunnen oplopen doordat er grond moet worden aangekocht en daarnaast zit de spoorlijn Amsterdam-Almere-Lelystad al behoorlijk vol.

Van tafel geveegd

Daarom is er door het aangewezen Projectteam Lelylijn serieus gekeken naar alternatieven. Versterking van de bestaande route haalde het niet en ook een route via Enkhuizen, over een nieuw aan te leggen spoorbrug naar Friesland, is door de onderzoekers als onhaalbaar van tafel geveegd.

Maar de route van Alkmaar via de Afsluitdijk naar Friesland wordt toch nog wel redelijk kansrijk geacht, bleek eerder deze maand tijdens een bespreking van de plannen in het Provinciehuis van Groningen, berichtte Tubantia/De Stentor.

Snelle verbinding met Duitsland

Of het er ook echt van komt, is een tweede. In Emmeloord en Heerenveen zal juist ingezet worden op het vasthouden aan het eerste plan, dat ook Drachten, dat nu geen spoorwegstation heeft, met de Lelylijn zal verbinden.

Maar voor Alkmaarders, Heerhugowaarders en andere Noord-Hollanders is de gedachte aan een snelle treinverbinding met het noorden, en in een later stadium misschien wel Bremen en Hamburg, voor even dus meer dan alleen een visioen uit het verre verleden van de Afsluitdijk.