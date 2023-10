"Agent in binnenstad heeft minstens één keer per dag te maken met verward persoon"

Het aantal verwarde personen in de binnenstad is zo groot, dat elke agent die daar 112-meldingen afhandelt er één of twee keer per dag mee te maken heeft. Dat vertelt een agent die werkt op het politiebureau aan de Nieuwezijds Voorburgwal.

Ze doet haar verhaal in de podcast Scherpschutters. "Werktechnisch gezien zijn er superveel mensen verward. Bij ons heb je als je de noodhulp rijdt per auto de melding verward/overspannen persoon zonder te overdrijven minstens één of twee per dienst." Dat is bijvoorbeeld iemand die zonder T-shirt op straat loopt te schreeuwen, legt ze uit. "Dat mag tot op zekere hoogte, tot je overlast veroorzaakt of een gevaar bent voor jezelf of een ander. We hebben gewoon echt onwijs veel mensen die onder verward/overspannen persoon vallen. Alleen, heel vaak is het gewoon iemand met mentale problemen."

De agent denkt dat het alleen maar een groter probleem wordt. "Ik spreek voor mezelf, maar ik vind dat we daar niet voldoende voor opgeleid en uitgerust zijn. Want wij zijn natuurlijk niet uitgerust om iemand als politiebureau een veilige haven te bieden. We hebben een aantal dagverblijven, maar dan zit je als iemand met mentale problemen naast een doorgedraaide gek die tegen de muur staat te slaan. Dat kan overigens ook door verward gedrag komen. Het politiebureau is gewoon niet de plek voor iemand die mentale hulp nodig heeft." Verder is het volgens haar lastig om de verwarde personen in zorginstellingen te krijgen. Zo zou het lang duren voordat gespecialiseerd zorgpersoneel in een ambulance ter plaatse kan komen, zijn er lange wachtlijsten en worden patiënten om allerlei redenen geweigerd. "Het is echt een heel groot probleem. Er gaan mensen dood die niet dood hadden hoeven te zijn."