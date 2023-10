Politie bestrijdt dat fatbikes ongestraft te hard mogen: "Onze garage staat vol"

Volgens de politie wordt er wel degelijk opgetreden tegen bestuurders van fatbikes die harder dan 25 kilometer per uur rijden. Er zouden geregeld fatbikes in beslag genomen worden.

Dat schrijft een agent van het basisteam Haarlemmerweg op Facebook. "Onze garage staat vol met in beslag genomen fatbikes. Overtreders krijgen ook flinke boetes."

De nieuwe maximumsnelheid van 30 kilometer per uur op veel wegen in de stad (die in december ingaat) zal ook gevolgen hebben voor de bestuurders van fatbikes, schrijft de agent. "Zij moeten zich ook daaraan houden."

Het aantal fatbikes is de afgelopen maanden flink gestegen. Een deel daarvan is opgevoerd en een deel van die opgevoerde fatbikes heeft zelfs een gashendel, waardoor gebruikers niet zelf hoeven te trappen om vooruit te komen.

De politie raadt eigenaren van fatbikes aan om op de site van de RDW te kijken naar wat wel en niet toegestaan is.